Este jueves 20 de agosto, a partir de las ocho de la noche, en el salón de actos del Club Grau de Piura, la Orquesta Sinfónica de Piura dará su VI concierto de temporada 2026.

La Fundación Piura y la Orquesta Sinfónica llevan 24 años sembrando cultura en la región y este concierto incluido en el programa de los Jueves Culturales, presentarán un gran espectáculo a cargo del maestro argentino Ramiro Arista.

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REPERTORIO

El programa incluye el poema sinfónico “Alma”, del autor Pablo Llamazares; así como el “Concierto para trompeta en MI mayor”, del compositor Johann Nepomut Hummel, a cargo del solista Cristhian Chunga Morales.

Luego se tocará la “Concertina para trombón” de Ernst Sachse en la voz del solista Julio César Eche Zeta.

También la “serie de tangos” para orquesta, del compositor Astor Piazzolla con tres movimientos tanguísticos. “La suite atípica” del autor Saúl Consentino y, finalmente, “tango bárroco”, del mismo autor.