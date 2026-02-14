Un total de 36,594 jóvenes de las provincias de Ica, Nasca y Palpa ejercerán por primera vez su derecho al voto en las elecciones programadas para el 12 de abril, según el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Derecho al voto

De esa cifra, 18,821 son hombres y 17,773 mujeres, quienes han alcanzado la mayoría de edad o cumplirán 18 años hasta la fecha de los comicios, quedando habilitados para participar en el proceso electoral.

Para las elecciones generales, la mayor concentración de electores primerizos se registra en la provincia de Ica, con 30,044; seguida de Nasca, con 5,453; y Palpa, con 1,097.

Cabe precisar que, en los últimos procesos electorales, uno de cada tres electores, en promedio, ha sido joven. Esta característica se mantiene para estos comicios, donde los ciudadanos entre 18 y 29 años representan el 21.9 % del padrón electoral.

De otro lado, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica informó que, desde el 26 de febrero, se habilitará la plataforma virtual ONPEDUCA, una herramienta digital que permitirá a la ciudadanía, y sobre todo a los jóvenes que votarán por primera vez, capacitarse desde cualquier dispositivo móvil.

Para la jornada del 12 de abril, en las provincias de Ica, Nasca y Palpa, que conforman esta circunscripción electoral, se prevé la instalación de 1,383 mesas de sufragio en 150 locales, distribuidos en 24 distritos y 1 centro poblado, donde votarán 403,637 ciudadanos habilitados.

