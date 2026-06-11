Más de un centenar de sacos de arroz, además de azúcar, aceite y otros productos de primera necesidad, fueron decomisados durante un operativo conjunto realizado en un establecimiento comercial de la av. José Olaya, debido a presuntas irregularidades sanitarias.

Durante la inspección, las autoridades hallaron excretas de roedores en los almacenes, así como productos fraccionados sin rotulado ni registro sanitario. El jefe de la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jesús Vila, advirtió que la situación representaba un serio riesgo para la salud pública.

“Lo más resaltante y preocupante es la presencia excreta de roedores en diferentes espacios del almacén. Esto implica un riesgo inminente no solo para los consumidores, sino también para los trabajadores”, señaló. Asimismo, precisó que varios productos reenvasados no consignaban fabricante ni fecha de vencimiento, por lo que la comuna impuso una multa equivalente al 100 % de una UIT.

Por su parte, el jefe de la Policía Fiscal, capitán Jesús Meza, informó que los productos fueron inmovilizados preventivamente.

“Retiramos más de 100 sacos. Había productos sin registro sanitario y otros de dudosa procedencia, por lo que serán sometidos a análisis”, manifestó. Agregó que la comercialización de alimentos sin autorización sanitaria o con fecha de vencimiento expirada podría generar responsabilidades administrativas y penales para los involucrados.

Las autoridades indicaron que los productos decomisados serán sometidos a las investigaciones correspondientes para determinar si son aptos para el consumo humano o si corresponde su destrucción.