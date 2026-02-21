Un total de 181,934 jóvenes de la región Ica, cuyas edades fluctúan entre los 18 y 29 años, votarán por primera vez por un Congreso bicameral en los comicios generales a desarrollarse el próximo 12 de abril, de acuerdo con el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Número de votantes

De ese total, 92,859 son hombres y 89,075 son mujeres, lo que evidencia una distribución casi equitativa entre ambos géneros que conforman el grupo mayoritario de electores en la región. Según la información estadística, 82,104 jóvenes votarán en Ica, 49,732 en Chincha, 32,328 en Pisco, 14,992 en Nasca y 2,778 en Palpa.

Cabe precisar que dentro de este grupo etario (18 a 29 años) también se encuentran 68,261 jóvenes iqueños que ejercerán su derecho al voto por primera vez, así como aquellos que cumplirán 18 años hasta la fecha de las elecciones.

Al respecto, la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Ica, Elsa Panta Yman, indicó que este panorama confirma el peso determinante del voto joven en la región, especialmente en la provincia de Ica, que concentra la mayor cantidad de votantes en este rango de edad.

Para la jornada del 12 de abril, en esta región se prevé la instalación de 2443 mesas de sufragio en 268 locales, distribuidos en 43 distritos y 4 centros poblados, donde están llamados a votar un total de 713,997 ciudadanos habilitados.

