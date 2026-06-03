El alcalde del distrito de Cayma, Juan Carlos Linares, informó que el puente Bailey instalado en el sector de Villa Continental se encuentra operativo para el tránsito de vehículos y peatones. Asimismo, anunció que la municipalidad ejecutará trabajos de recuperación de la losa deportiva y la plaza ubicadas junto a esta infraestructura temporal.

La autoridad edil explicó que el puente fue acondicionado para soportar de mejor manera las precipitaciones pluviales, luego de los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en febrero. Sin embargo, señaló que aún no existe una fecha definida para el reemplazo de los puentes colapsados en los sectores de Sol de Oro y Casimiro Cuadros.

“El puente Villa Continental ahora tiene luz adecuada para soportar las descargas de lluvias. Hemos tomado conocimiento de la convocatoria de diferentes puentes en el país, ocho en Arequipa y dos en Cayma. Se estaría cumpliendo la palabra de la PCM y se hará por medio de Provías”, manifestó Linares.

Pese a ello, el burgomaestre expresó su preocupación por la posibilidad de que el cambio de Gobierno previsto para el 28 de julio genere retrasos en la entrega de los puentes modulares comprometidos. Señaló que cualquier demora podría afectar a los vecinos de las zonas involucradas, quienes continúan a la espera de una solución definitiva para restablecer la conectividad.