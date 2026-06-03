La mañana de este miércoles 3 de junio, Arequipa fue escenario del paseo de la bandera en conmemoración del 146° Aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera.

Esta acción comenzó en el frontis de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, y continuó en la av. Paseo de la Cultura, donde se tiene programada la ceremonia central, colocación de ofrendas florales, acción litúrgica, himno nacional, desfile de honor, escenificación de la respuesta, entre otros.

Además, este paseo reunió a representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Gobierno Regional de Arequipa y diversas entidades.

Paseo de la bandera en el 146° Aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Paseo de la bandera en el 146° Aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Autoridades de Arequipa en la ceremonia del 146° Aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Izamiento en el 146° Aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Gobernador de Arequipa en la ceremonia del 146° Aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Autoridades de Arequipa en la ceremonia del 146° Aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Paseo de la bandera en el 146° Aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

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