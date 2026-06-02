En el marco de la conmemoración del 146° Aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera, con fervor patriótico, la Institución Educativa Ejército Arequipa realizó la emotiva escenificación de la respuesta del coronel Francisco Bolognesi y sus hombres en Arica.

En la actividad participación de estudiantes del nivel de secundaria, bajo la dirección del docente Ramiro Peralta Delgado, con el propósito de rememorar y reflexionar sobre el valiente compromiso de fidelidad a la patria pronunciado el 5 de junio de 1880, antes de la heroica defensa de Arica.

La escenificación relató los hechos del 5 de junio a las 06:00 horas, donde se presentó al cuartel general peruano el mayor chileno Juan de la Cruz Salvo, con un pedido de rendición de la plaza, ofreciendo una capitulación, en base a la enorme superioridad de más de 6 mil 000 hombres y materiales de ejército y marina del enemigo, sobre los mil 600 combatientes peruanos.

La sala de reuniones se convirtió en un templo de peruanidad, en el que Bolognesi y los 15 jefes defensores de Arica, en consciente acuerdo y conociendo a cabalidad la destrucción que el enemigo aplicaría sobre ellos, decidieron por la ruta más empinada; aquella que solo se elige cuando los hombres superan su naturaleza humana y se acrecientan ante el infortunio.

Ellos ratificaron que cumplirían con su deber militar y en egregia voz manifestaron que no se rendirían, llenando la sala con las soberbias palabras de respuesta que esgrimió el coronel Bolognesi para la posteridad: “Tengo deberes sagrados y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”.