El proyecto Solución Integral de la Quebrada Cansas, una de las principales intervenciones de prevención en la región Ica, alcanzó un 56.9% de avance total, consolidándose como una obra clave para reducir el riesgo de inundaciones y huaicos que afectan a la población.

Sistema de protección

Actualmente en etapa de ejecución, la intervención incluye la construcción de diques y estructuras de protección hidráulica, diseñadas para controlar el flujo de agua y prevenir procesos de erosión en zonas vulnerables. Estas acciones permitirán fortalecer la seguridad de la población frente a lluvias intensas.

Como parte de los trabajos en desarrollo, se ejecutan labores de excavación, estabilización del terreno y conformación de diques, utilizando materiales y técnicas especializadas que garantizan la resistencia y durabilidad de la infraestructura.

Las obras se desarrollan de manera simultánea en tres sectores estratégicos: Chanchajalla, Cansas y Loma Larga, lo que permite avanzar de forma integral en la implementación del sistema de protección en toda el área de intervención.

El avance sostenido del proyecto permitirá reducir significativamente el riesgo ante eventos climáticos extremos, protegiendo a miles de familias y contribuyendo a la seguridad y el desarrollo sostenible de la región Ica.

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), señaló que con la ejecución de obras de prevención, se busca la protección de vidas, reducen riesgos y cierran brechas en infraestructura en beneficio de la población.

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