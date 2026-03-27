La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), en coordinación con autoridades locales y entidades técnicas, realizó una visita de campo a la quebrada Cansas, ubicada en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica, con el objetivo de evaluar las condiciones del terreno y avanzar en la implementación de una solución integral orientada a reducir el riesgo de huaicos e inundaciones en la zona.

Prevención ante desastres

La actividad se desarrolló en atención a una solicitud de la Municipalidad Distrital de La Tinguiña y permitió verificar en campo los alcances de la intervención, así como identificar aspectos técnicos clave para su adecuado desarrollo. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Estado para fortalecer la prevención ante desastres y proteger a la población en zonas vulnerables.

Durante la visita participaron especialistas de la ANIN, el alcalde distrital de La Tinguiña y representantes del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), quienes recorrieron las áreas de intervención y analizaron las condiciones actuales del territorio.

La intervención en la quebrada Cansas busca reducir significativamente la vulnerabilidad de la población ante eventos climáticos extremos, mediante la implementación de soluciones que permitan controlar el flujo de agua y mitigar posibles desbordes, contribuyendo así a la protección de viviendas, infraestructura y medios de vida.

En ese contexto, el director de INDECI Ica, Fabricio Velásquez, destacó la relevancia del proyecto: “Esta intervención permitirá reducir el impacto de lluvias intensas y evitar posibles desbordes, protegiendo a la población y mejorando las condiciones de seguridad en la zona”, dijo.

Por su parte, la coordinadora regional de CENEPRED Ica, Katherine Reyes, resaltó la importancia del trabajo articulado entre las entidades.

“La coordinación entre instituciones es fundamental para impulsar este tipo de proyectos que fortalecen la prevención y la seguridad de la población frente a riesgos naturales”.

Asimismo, las entidades participantes reafirmaron su compromiso de continuar articulando esfuerzos para viabilizar el proyecto, optimizar los procesos técnicos y asegurar su implementación en el menor tiempo posible.

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