El alcalde distrital de La Tinguiña, Juan Vargas Valle, informó que tras gestiones con el Poder Ejecutivo y otras instituciones, el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de protección ante avenidas extremas en la quebrada Cansas/Chanchajalla”, vuelve a encaminarse.

Gestión municipal

Ante la preocupación de la ciudadanía por la suspensión de la obra iniciada el 5 de agosto de 2025, la autoridad edil, indicó que envió múltiples documentos a diversas entidades del Estado, entre ellas la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Presidencia del Congreso, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Economía y Finanzas, así como a los congresistas representantes de Ica (José Luis Elías, Raúl Doroteo). Su persistencia tuvo resultados concretos.

Tras estas acciones, el pasado 25 de setiembre, Vargas Valle, se reunió en Ica con el jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Hernán Yaipén Arestegui, con el respaldo del congresista Jorge Marticorena.

Durante el encuentro, Yaipén aclaró que la suspensión respondió únicamente a limitaciones presupuestales, descartando un abandono del proyecto. Asimismo, anunció que se aplican medidas técnicas como la liberación del fondo de garantías y se instruyó el reinicio de los trabajos.

“Estamos construyendo una infraestructura preparada para soportar el doble del caudal registrado, diseñada para más de 100 años. Firmaremos un acta que asegure la atención de los puntos críticos”, señaló Yaipén, en respuesta a la insistencia de las autoridades locales.

Cabe señalar que, la mencionada obra comprende la construcción de 22 diques y defensas ribereñas en ambos márgenes del río Ica, con una inversión total estimada en 700 millones de soles. Estas estructuras han logrado retener 60,000 metros cúbicos de flujo de agua y sólidos provenientes de diversos canales y afluentes de la quebrada.

VIDEO RECOMENDADO