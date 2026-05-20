Una nueva alerta sobre presuntas irregularidades en obras públicas vuelve a generar preocupación en la provincia de Pisco. La Contraloría General de la República reveló graves incumplimientos en la ejecución del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Túpac Amaru Inca”, obra destinada a fortalecer la atención médica para miles de ciudadanos de este importante sector de la región Ica.

Control en obra

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N. º 011-2026-OCI/5340-SCC, el Consorcio Salud Túpac Amaru vendría ejecutando trabajos sin contar con la presencia permanente del ingeniero residente David César Vera Carrión y de la especialista en costos, metrados y valorizaciones Pamela Vidal Munive, profesionales que fueron acreditados como personal clave obligatorio para la ejecución del proyecto.

Las inspecciones realizadas por la Contraloría los días 16 y 17 de abril de 2026 habrían confirmaron la ausencia de ambos profesionales en la obra, situación que constituye un incumplimiento contractual considerado grave. Según el órgano de control, esta situación pone en riesgo la finalidad pública del proyecto y compromete la calidad técnica de las partidas ejecutadas, debido a que la supervisión especializada resulta indispensable para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

El informe también advierte que estas faltas podrían generar penalidades económicas para el contratista, entre ellas el pago de una UIT por cada día de ausencia del personal acreditado y una sanción equivalente al 1/1000 del monto de valorización por cada día de ausencia del ingeniero residente. Asimismo, la Contraloría señala que el Consorcio HOFE, encargado de la supervisión de la obra, también tendría responsabilidad al no verificar ni exigir la permanencia del personal técnico comprometido en contrato.

La entidad fiscalizadora advirtió además que los incumplimientos detectados podrían derivar en sanciones administrativas, multas económicas e incluso la inhabilitación del contratista para futuros procesos con el Estado, conforme a la Ley de Contrataciones.

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