Dos menores de 15 y 16 años fueron retenidos por agentes de Serenazgo tras ser acusados de presuntamente sustraer bebidas alcohólicas y dulces de un minimarket ubicado en la avenida San Carlos y el pasaje Santa Lucía, en Huancayo.

La administradora del establecimiento “Tiendas Laya”, identificada como Miriam, de 25 años, alertó a los serenos luego de observar mediante las cámaras de seguridad a dos jóvenes guardando productos en una mochila. Durante la intervención, el personal encontró entre las pertenencias de los menores una botella de bebida alcohólica y diversos dulces que presuntamente habrían sido retirados del local sin autorización.

Posteriormente, la propietaria del minimarket solicitó ser trasladada a la comisaría de Huancayo para presentar la denuncia correspondiente, mientras la Policía Nacional quedó a cargo de las diligencias e investigaciones del caso.