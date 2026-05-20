Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, volvió a generar polémica luego de que se conociera que Christian Domínguez y Karla Tarazona tendrían fecha para su matrimonio. En ese contexto, el conductor de espectáculos criticó al cantante y recordó su historial sentimental marcado por infidelidades.

Villavicencio se refirió a la decisión de Karla de casarse con Christian y mencionó que la conductora ya había pasado por varias relaciones formales, incluida una unión simbólica con el propio cantante en su primera etapa juntos.

“Si ella piensa que está tomando una decisión correcta, ella ya es bien grande. Yo ya he hablado bastante sobre el tema de Christian Domínguez. Ella ya ha pasado por mucho. Si vamos contando bodas, se casó con Leonard León y se divorció; luego, con Domínguez tuvo una boda simbólica en Baradero, Cuba; luego se casó con el huevero y ahora sería una nueva boda civil, pero si cuentas son cinco bodas ”, declaró para ‘Magaly TV: La Firme’.

En esa misma línea, ‘Metiche’ puso en duda la rapidez con la que la pareja habría tomado esta decisión y volvió a mencionar las infidelidades del cumbiambero, advirtiendo que, aunque su imagen pública sea favorable, en su vida privada podría incurrir en comportamientos similares a los del pasado.

“ La verdad pensé que iban a esperar un tiempo más porque tú sabes que con Christian Domínguez no se sabe. Es decir, él puede portarse muy bien un tiempo y después sacar los pies del plato. Yo sé que a los dos les encantan las bodas, los matrimonios ”, añadió.

Luego, lanzó una advertencia directa al líder de La Gran Orquesta Internacional, pidiéndole que mantenga una conducta ejemplar con Karla Tarazona y que evite repetir conductas del pasado vinculadas a infidelidades.

“ Ahora, si se van a casar el 2 de junio, que responda ahora como marido, como esposo, que se porte bien y que demuestre que tiene los pantalones bien puestos; sobre todo, superar lo que en el pasado hizo: que él se enamora de una, se enamora de otra; empalma una relación, empalma otra, y no, pues ”, sentenció.