Gremios de transportistas de carga pesada, buses interprovinciales y taxistas emitieron un ultimátum al Gobierno central: si antes del 2 de junio no se aplica el subsidio temporal de S/4 por galón de combustible prometido, paralizarán sus actividades a nivel nacional.

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Fernando Fuentes, vicepresidente de la Unión Nacional de Transportistas de Camiones del Perú, explicó que el precio del combustible pasó de S/12.50 en febrero y marzo a entre S/23 y S/24 en la actualidad, lo que representa un incremento de once soles por galón.

“Todos los gremios de transporte de carga, de buses, de servicio urbano, de taxis, el servicio público van a paralizar y la población de Arequipa se va a ver afectada porque no va a haber ingreso de alimentos y sin el servicio”, alertó Fuentes.

Sostuvo que a nivel de Arequipa, cerca de 120 mil camiones acatarán la medida. A nivel nacional, son 385 mil camiones y 7 mil buses. Informó que este subsidio es por dos meses: mayo y junio; sin embargo, el gobierno aún no emite ningún pronunciamiento.

Ángela Picardo, representante de transportistas de carga pesada y combustibles, señaló que desde abril vienen insistiendo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que ejecute el subsidio acordado, sin obtener respuesta. Añadió que aún persisten especulaciones en el precio del combustible pese a que hay stock disponible.

Desde el Terrapuerto de Arequipa confirmaron que se sumarían a la paralización el 2 de junio si el Gobierno no cumple con el compromiso antes de esa fecha.

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