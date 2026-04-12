Ante el continuo incremento del precio de los combustibles, los taxistas formales anunciaron medidas de protesta. Según el gremio, el costo se duplicó en los últimos meses, afectando gravemente su economía y generando una situación insostenible; así lo dio a conocer el presidente de la Central de Taxistas de Arequipa (Cetara), Adolfo Paco.

El dirigente detalló que el GLP pasó de costar cerca de 5 soles a bordear los 10 soles por galón, mientras que el diésel subió de aproximadamente 13 a más de 25 soles. Este incremento, afirmó, representa un alza del 100% en lo que va del año.

Paco cuestionó además presuntas irregularidades en la cadena de comercialización, señalando que existirían actores privados que estarían lucrando con esta situación. A ello se suma la falta de acciones concretas del Gobierno central para contener el impacto en el transporte formal.

En ese contexto, informó que los gremios a nivel nacional acordaron otorgar un plazo de 15 días al Ejecutivo para implementar medidas como subsidios o un rescate financiero. De no obtener respuesta, anunció que acatarán un paro nacional indefinido desde fines de abril.

El dirigente agregó que entre el 10% y el 15% de taxistas optó por dejar la actividad debido a la baja rentabilidad. También criticó a la gestión municipal por no incluir al sector en propuestas de apoyo, señalando que el transporte especial fue excluido de las reuniones.