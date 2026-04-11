Las intensas lluvias que golpearon la sierra de la región Arequipa provocaron el colapso de la plataforma de un puente vehicular en el distrito de Puyca, provincia de La Unión, el pasado 10 de abril.

El puente, ubicado en la vía vecinal 612, sector de Tocario, quedó destruido e interrumpió por completo el tránsito hacia los anexos de Sayrosa, Cuspa y Occoruro, dejando a sus pobladores sin conexión vial con el resto del distrito.

Como parte del colapso, un vehículo de carga quedó incrustado en la estructura del puente, complicando aún más labores de evaluación y la posibilidad de habilitar una ruta alterna.

El Coer Arequipa confirmó el incidente e indicó que el equipo técnico del distrito inició la evaluación de daños para determinar el alcance real de la emergencia y coordinar las acciones de respuesta.

Las autoridades precisaron que no se registraron víctimas ni heridos como consecuencia del colapso, y que se trabaja para restablecer el tránsito en el menor tiempo posible.