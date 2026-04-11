La tarde de este viernes 10 de abril se registró un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, en el tramo Ático y Ocoña, región Arequipa, donde un vehículo de carga pesada se despistó y cayó a un abismo hasta terminar en el mar.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 724, al promediar las 3 de la tarde, generando alarma entre transportistas.

Según información preliminar, el tráiler habría perdido el control antes de desviarse. Testigos indicaron que la unidad cayó directamente al mar, lo que impidió cualquier intento de ayuda.

Además, en la zona del accidente se observaron sacos regados, lo que hace presumir que el vehículo transportaba mineral. Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas afectadas, aunque los conductores señalaron que el chofer no habría sobrevivido.

Al lugar, se apersonó la Policía a la espera del equipo de rescate para que inicien con las diligencias correspondientes.