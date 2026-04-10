Durante una operación policial, agentes de la Divincri Arequipa desarticularon la presunta banda criminal “Los Temibles Usurpadores de AMPACA” por el delito de usurpación agravada en el distrito de Uchumayo.

La intervención se llevó a cabo el 9 de abril en la autopista Arequipa–La Joya, en el sector La Estrella, Uchumayo, donde fueron detenidos Miguel Filomeno P. G. (47), alias “Topo”, y Arnold Steve M. R. (26), alias “Steve”.

Según información preliminar, ambos estarían implicados en la ocupación ilegal de un predio de aproximadamente 5 mil metros cuadrados, perteneciente a un propietario identificado como M. Saiki R., del sector de la irrigación El Cural La Estrella.

Además de la captura, se incautó dinero en efectivo por S/ 2,800, un celular marca Redmi y un vehículo de placa Z6A-059, elementos que serán parte de las investigaciones.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial para continuar con las diligencias correspondientes conforme a la ley.