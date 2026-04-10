El interno Luis Alberto Paredes Nina fue intervenido por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tras ser sorprendido ocultando cuatro celulares dentro de una media durante una requisa realizada en el penal de varones, ubicado en el distrito de Socabaya, en Arequipa.

La operación se llevó a cabo en el ambiente 4 del pabellón 4, como parte de las acciones de control para prevenir actividades delictivas al interior del penal. Durante la revisión corporal, el interno escondía los equipos entre las piernas.

Además de los celulares, se hallaron cuatro cargadores de equipos móviles, tres cables USB, dos audífonos y una bolsa de tamaño mediano que contenía ketes con una presunta sustancia ilícita en la inspección de áreas comunes del pabellón.

En la intervención participaron 12 agentes de seguridad interna y externa del Grupo 1, así como el subdirector del establecimiento y el alcaide de servicio.

Ante ello, se dispuso el inicio de las investigaciones correspondientes, avisando al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, a fin de determinar las responsabilidades del caso.

Cabe destacar que tener equipos de comunicación no autorizados y sustancias prohibidas es una grave violación a las reglas de las prisiones actuales.