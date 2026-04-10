La inseguridad se ha apoderado del kilómetro 15 en el distrito de Yura, pues la tarde de este jueves 9 de abril una joven trabajadora de un minimarket fue asaltada por un delincuente en plena avenida principal. El hecho generó aún más indignación, debido a que el robo se cometió frente al colegio Solaris y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Álvaro, dueño del establecimiento, relató que todo comenzó cuando dos extranjeros ingresaron al minimarket con el pretexto de cambiar monedas. Al no ser atendidos, se fueron, pero minutos después uno regresó con actitud amenazante.

“Le dijo ‘deme la plata’ y le arranchó el celular. La señorita le entregó nomás”, contó el comerciante a Correo, quien agregó que el presunto delincuente aparentaba estar bajo los efectos de alguna sustancia ilícita. Álvaro afirmó que presentará la denuncia formal ante la Policía.

INSEGURIDAD Y TERROR A ESCOLARES

Este atentado a plena luz del día y en una avenida principal evidenciaría que la zona es constantemente acechada por personas que piden dinero, amenazan a los vecinos y causan terror en los estudiantes.

En las cámaras de seguridad también se observa al hombre acercarse a un paradero donde se encontraban una madre y su hijo en edad escolar. Ambos se alejaron al notar su presencia y regresaron una vez que el extranjero se retiró del lugar.

“Los extranjeros no solo aterrorizan a las tiendas, sino también a los niños”, advirtió, acotando la inacción de las autoridades.

“Debería haber un policía frente al colegio a la hora de salida, pero no había. La Policía brilla por su ausencia. El serenazgo de Yura tampoco aparece”, apuntó.