Percy Guillén Medina (58) fue detenido por la Policía tras ser sorprendido ejerciendo presuntamente de manera ilegal la profesión de odontólogo en un local comercial, ubicado en el pueblo joven Israel, distrito de Paucarpata.

La intervención se realizó luego de una denuncia hecha por el Colegio de Odontólogos de Arequipa. Ante ello, se procedió con la inspección, donde se constató la atención de pacientes en ambientes condicionados como consultorio dental.

Según la Policía, tras la identificación correspondiente, se verificó que el varón se encontraba realizando procedimientos odontológicos sin contar con título profesional habilitante. Este dato fue confirmado mediante la consulta en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales, obteniendo resultado negativo.

Como resultado de estos hechos, la persona fue arrestada en el momento por el supuesto delito contra la Administración Pública, específicamente por ejercer su profesión de manera ilegal, y se le entregó a las autoridades correspondientes para los trámites legales.