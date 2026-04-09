Un accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en la intersección de la avenida República con la calle San Miguel, en el distrito de Mariano Melgar, dejando como saldo tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

El choque frontal se produjo entre dos vehículos de color blanco, un Kia Rio de placa F3K-081 y un Hyundai de matrícula V2R-781. El contundente impacto generó alerta entre los vecinos, quienes solicitaron apoyo de inmediato ante la gravedad de la colisión.

Los serenos de la jurisdicción llegaron al lugar y brindaron los primeros auxilios a los afectados. Los tres heridos, dos menores y un adulto, fueron estabilizados y trasladados de urgencia a la Clínica Auna para recibir atención médica.

Asimismo, la autoridad policial inició las investigaciones del caso para determinar responsabilidades entre los conductores involucrados.