La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el centro de cómputo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo procesó el 100% de las actas correspondientes a la Segunda Elección Presidencial, realizada el 7 de junio.

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En esta jurisdicción se instalaron 1,446 mesas de sufragio. Concluido el escrutinio en los locales de votación, se inició el repliegue de las actas electorales, procedimiento mediante el cual estos documentos son trasladados desde cada mesa de sufragio hasta la sede de la ODPE para su procesamiento y consolidación.

El jefe de la ODPE Trujillo, Yury Ponte Córdova, informó que, tras la recepción de la totalidad de actas electorales, los operadores de cómputo culminaron el procesamiento al 100%, registrándose únicamente 18 observadas.

Además, precisó que dichos documentos fueron remitidos a los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Trujillo y Pacasmayo, de acuerdo con sus respectivas jurisdicciones, para la evaluación correspondiente. “Luego del análisis que realicen los miembros de los jurados electorales especiales, estas 18 actas retornarán a la ODPE para su incorporación definitiva al cómputo electoral”, señaló.

La ODPE Trujillo tuvo a su cargo la organización de la segunda vuelta electoral en los distritos de Trujillo, Huanchaco, Laredo, Simbal y Poroto, así como en la provincia de Julcán. Para ello, se habilitaron 100 locales de votación destinados a una población electoral de 428,696 ciudadanos.

De manera paralela al repliegue de actas, también se ejecutó el repliegue integral del material electoral, actividad que se desarrolló con el resguardo de la Policía Nacional del Perú para garantizar su traslado seguro.