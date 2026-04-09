Las intensas lluvias registradas en la provincia de Caravelí provocaron la interrupción del tránsito vehicular en el distrito de Quicacha, tras la activación de quebradas en el sector Huaychamaca.

De acuerdo al reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa, el evento ocurrió la tarde del 8 de abril, al promediar las 18:00 horas, generando afectación en la vía carrozable que conecta los anexos de Maraycasa, Tambo y Tonco.

Según informó el encargado de Gestión de Riesgos de Desastres del distrito, la emergencia ha dejado incomunicadas estas zonas debido a los daños en la carretera, imposibilitando el tránsito vehicular.

Asimismo, se confirmó que no se han registrado daños a la vida ni a la salud de las personas.