Para recuperar ecosistemas afectados y fortalecer la reforestación en la región, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) inició la construcción de un vivero forestal en el distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, en Arequipa.

La reforestación forma parte de un proyecto de inversión pública orientado a restaurar áreas degradas en comunidades campesinas, y permitirá la producción masiva de plantones de especies clave como la queñua, el lloque y el pino, consideradas fundamentales para la recuperación ambiental en zonas altoandinas.

Según lo previsto, el vivero producirá más de 478 mil plantones, entre ellos 271 mil de queñua, 135 mil de lloque y 72 mil de pino, además de especies medicinales. Estas plantaciones contribuirán a restaurar ecosistemas, mitigar los efectos del cambio climático y reducir el impacto de la desglaciación del Nevado Coropuna.

El proyecto, financiado íntegramente por el Serfor, contempla la implementación del primer vivero forestal de producción exclusiva, el cual estará en las comunicades campesinas Tuhualqui, Pisco Pampa y Río Blanco de Pampacolca. Este contará con tecnología especializada, como invernaderos, viveros tecnificados y sistemas de riego que optimizan el uso del agua, además del uso de tubetes para mejorar la eficiencia en la producción de plantones, en reemplazo de bolsas de plástico.

La obra estará a cargo del Consorcio San Juan y tendrá un plazo de ejecución de 90 días. Una vez en funcionamiento, será clave para sostener las campañas de forestación en la zona, pues la ejecucion del proyecto tiene una duración de cinco años y medio.

El plan integral beneficiará directamente a 200 familias, no solo con la plantación de especies forestales, sino también con la recuperación de pastizales y tholares, la construcción de zanjas de infiltración y la implementación de reservorios y qochas para mejorar la gestión del agua.

Además, se contempla la capacitación de brigadas comunitarias para la prevención de incendios forestales, incorporando un enfoque preventivo inédito en este tipo de intervenciones a nivel nacional.

Según la información del Serfor en Arequipa, el inicio del vivero es importante para la restauración ambiental en la región, al permitir la producción sostenida de especies nativas y adaptadas al entorno andino.