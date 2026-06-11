El Congreso de la República evalúa el proyecto de ley N.° 14760/2025-CR, una propuesta que busca reforzar el marco legal frente al uso indebido de la inteligencia artificial (IA) mediante la creación de nuevos tipos penales orientados a sancionar la generación y difusión de contenido digital no consentido.

La iniciativa fue presentada por la congresista Judith Laura Rojas y plantea modificar la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos, con el objetivo de enfrentar nuevas modalidades de fraude, suplantación de identidad y afectación a la intimidad de las personas mediante tecnologías basadas en IA.

Nuevas penas por contenido generado con IA sin autorización

El proyecto propone incorporar el artículo 12-B a la Ley de Delitos Informáticos para castigar a quienes generen o difundan material digital que simule la participación de una persona en situaciones que afecten gravemente su honor, intimidad o patrimonio, sin contar con su consentimiento.

De acuerdo con la propuesta, este delito será sancionado con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años.

Asimismo, se establece una modalidad agravada con penas de entre seis y diez años de prisión cuando:

La víctima sea menor de edad.

La víctima sea una persona con discapacidad.

El contenido tenga carácter sexual explícito.

El responsable actúe con ánimo de lucro.

El hecho tenga fines de extorsión.

Plataformas digitales deberán retirar contenido ilícito

La iniciativa también incorpora el artículo 12-C, mediante el cual se establecen obligaciones para las plataformas digitales que alojan contenido generado por usuarios.

De aprobarse la norma, las empresas deberán retirar el material considerado ilícito dentro de un plazo máximo de 48 horas desde que tengan conocimiento efectivo de la infracción.

El incumplimiento de esta obligación podría derivar en sanciones administrativas impuestas por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo con sus competencias legales.

Modificaciones al delito de suplantación de identidad

El proyecto también plantea cambios en los artículos 9 y 10 de la Ley de Delitos Informáticos relacionados con la suplantación de identidad.

La propuesta establece que quien suplante la identidad de una persona natural o jurídica mediante tecnologías de la información o la comunicación podrá ser sancionado con una pena privativa de libertad de entre tres y cinco años.

Además, incorpora una agravante específica cuando se empleen sistemas de inteligencia artificial capaces de generar contenidos sintéticos altamente verosímiles, como deepfakes o herramientas de clonación de voz, con el propósito de engañar a los ciudadanos.

En estos casos, la pena prevista será de cinco a ocho años de prisión.