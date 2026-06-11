La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó por unanimidad, con 21 votos a favor, el dictamen que permitirá a adolescentes de entre 16 y 18 años abrir y administrar cuentas bancarias bajo condiciones especiales de protección y educación financiera.

La propuesta busca promover la inclusión financiera y fomentar el ahorro formal entre los jóvenes , preparándolos para una adecuada gestión de sus recursos al alcanzar la mayoría de edad. La iniciativa reconoce la creciente participación de los adolescentes en entornos digitales y financieros, por lo que adecúa el marco normativo a esta realidad.

El dictamen establece que los menores con capacidad de ejercicio restringida podrán administrar directamente sus fondos dentro del sistema financiero formal. Además, limita a una sola cuenta del mismo tipo por entidad financiera para cada adolescente, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de las operaciones.

Asimismo, encarga a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la elaboración de políticas específicas, así como la definición de límites de transacciones y retiros para estas cuentas. Según cifras citadas durante el debate, en el Perú existen alrededor de 1.5 millones de adolescentes entre 16 y 18 años, de los cuales siete de cada diez ahorran de manera informal.

Durante la sesión, la Comisión de Economía también aprobó declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Tumbes S.A. Asimismo, dio luz verde a un proyecto que establece medidas para garantizar el adecuado funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).