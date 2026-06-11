La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó por unanimidad, con 21 votos a favor, el dictamen que permitirá a adolescentes de entre 16 y 18 años abrir y administrar cuentas bancarias bajo condiciones especiales de protección y educación financiera.
La propuesta busca promover la inclusión financiera y fomentar el ahorro formal entre los jóvenes, preparándolos para una adecuada gestión de sus recursos al alcanzar la mayoría de edad. La iniciativa reconoce la creciente participación de los adolescentes en entornos digitales y financieros, por lo que adecúa el marco normativo a esta realidad.
El dictamen establece que los menores con capacidad de ejercicio restringida podrán administrar directamente sus fondos dentro del sistema financiero formal. Además, limita a una sola cuenta del mismo tipo por entidad financiera para cada adolescente, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de las operaciones.
Asimismo, encarga a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la elaboración de políticas específicas, así como la definición de límites de transacciones y retiros para estas cuentas. Según cifras citadas durante el debate, en el Perú existen alrededor de 1.5 millones de adolescentes entre 16 y 18 años, de los cuales siete de cada diez ahorran de manera informal.
Durante la sesión, la Comisión de Economía también aprobó declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Tumbes S.A. Asimismo, dio luz verde a un proyecto que establece medidas para garantizar el adecuado funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).