El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión de coordinación con representantes de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) para abordar su próximo viaje a la Santa Sede y la visita que realizará el papa León XIV al Perú en noviembre. Durante el encuentro se trataron los temas que el mandatario presentará en su audiencia con el pontífice, enfocados en el bienestar social del país.

La Presidencia informó que también se coordinaron acciones conjuntas de cara a la histórica visita apostólica, considerada un hecho de especial relevancia para las familias peruanas. Según la institución, el mensaje del sumo pontífice estará orientado a promover la paz, la unión y la esperanza.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Peruana señaló que la reunión fue encabezada por monseñor Carlos García, presidente de la CEP y obispo de Lurín, quien recibió al jefe de Estado en representación de la Iglesia Católica. En el diálogo se destacó el significado de la presencia del papa para el país y la necesidad de impulsar esfuerzos comunes a favor del bien común.

La CEP añadió que también se abordó el papel de la Iglesia peruana en su labor pastoral, educativa y social en favor de las poblaciones más vulnerables . Además, precisó que el encuentro se realizó en el marco del próximo viaje oficial de Balcázar a Roma, previsto para el 18 de junio, dentro de las relaciones entre el Estado peruano y la Santa Sede.

A la reunión acompañaron al mandatario el canciller Carlos Pareja y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo. Por la Conferencia Episcopal participaron también monseñor Jorge Izaguirre, monseñor Luis Barrera, monseñor Marco Cortez, monseñor Francisco Lalupú y monseñor Guillermo Inca.