Como parte del repliegue del material electoral del exterior, la ONPE recibió este miércoles las actas de escrutinio enviadas desde las ciudades de Nagoya, en Japón, y París, en Francia.

La documentación fue trasladada a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Centro 1, ubicada en Jesús María.

El ingreso de los paquetes electorales se realizó bajo custodia de la Policía Nacional del Perú. Las actas llegaron en bolsas verdes selladas y fueron entregadas para su posterior procesamiento en el sistema de cómputo electoral.

La recepción de estos documentos forma parte de un operativo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la ONPE para trasladar los votos emitidos fuera del país. Además, estaba previsto que durante la noche llegara la documentación correspondiente a Buenos Aires, Argentina.

Según información de la Cancillería, hasta las 4 p.m. de la jornada previa ya se había recibido material electoral de 60 circunscripciones internacionales. Entre ellas figuran ciudades de América, Europa, Asia y África, mientras que los primeros envíos comenzaron el 8 de junio desde Mendoza, Córdoba y La Plata, en Argentina.