El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ofreció un balance de la segunda vuelta electoral y señaló que el proceso se ha desarrollado con normalidad. Asimismo, indicó que, tras una revisión minuciosa, no se han identificado irregularidades sistemáticas ni indicios de manipulación fraudulenta.

“Nos hemos esmerado para evitar el fantasma del fraude. No existe fraude de ninguna naturaleza vinculada ni a la ONPE, ni al Jurado Nacional de Elecciones, que son los responsables del sistema”, sostuvo.

Gutiérrez detalló que la Defensoría del Pueblo ha concluido casi en su totalidad un conteo propio, realizado mediante la verificación acta por acta a través de fuentes abiertas, con el fin de contrastar el trabajo de la ONPE. Agregó que una última revisión junto a la Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (OTIT) confirmó la plena coincidencia entre las actas procesadas y las bases de datos de la institución.

En esa línea, pidió a la opinión pública actuar con responsabilidad y abstenerse de generar especulaciones respecto a supuestas irregularidades en la digitalización o en la modificación de las cifras del sistema.

El defensor sostuvo que el despliegue institucional y el correcto funcionamiento de los sistemas de software permiten transmitir calma a la población. En esa línea, remarcó que la Defensoría del Pueblo está lista para certificar la validez del resultado final que oficialice el JNE.

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“Nosotros tenemos lo nuestro y garantizamos hasta este momento que toda la actividad está desarrollándose con absoluta normalidad”, refirió.

Al finalizar su informe, Gutiérrez hizo un llamado a los JEE a nivel nacional para que atiendan a la brevedad los expedientes aún pendientes sobre actas observadas, las cuales, según indicó, corresponden principalmente a problemas de “aritmética contable”.