El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) difundió un pronunciamiento en el que hizo un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos y a los actores públicos a actuar con prudencia y aguardar de manera responsable la culminación de las etapas contempladas en la normativa electoral para la segunda vuelta presidencial.

Mediante un comunicado, el máximo órgano de justicia electoral recordó que el proceso aún no ha concluido y que los resultados oficiales se conocerán únicamente después de completar todas las etapas de cómputo y resolución de observaciones previstas por la ley.

“El Jurado Nacional de Elecciones exhorta a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores públicos a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas previstas por la legislación electoral para la segunda elección presidencial”, indica el documento.

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El organismo electoral informó que la ONPE mantiene en marcha el procesamiento de las actas electorales remitidas desde distintas regiones del país y del extranjero.

Asimismo, informó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) continúan evaluando las actas observadas y tramitando los procedimientos previstos en la normativa electoral, incluidos aquellos casos que requieran un recuento de votos conforme a ley.

La entidad también destacó que, para garantizar la transparencia, la ciudadanía puede consultar el estado y los detalles de las actas observadas mediante la herramienta virtual habilitada en su página web.

A través de esta plataforma, los ciudadanos pueden consultar el estado de los expedientes y hacer seguimiento a los procedimientos que son evaluados por las instancias electorales competentes.

Finalmente, el JNE ratificó su compromiso de garantizar un proceso electoral basado en la legalidad, la transparencia y el respeto pleno a la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.

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El JNE pide calma a la ciudadanía mientras continúa la revisión de actas observadas



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