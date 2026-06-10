El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este martes que la segunda elección presidencial realizada el domingo 7 de junio en el exterior se desarrolló con normalidad en los cinco continentes. Asimismo, señaló que las actas de sufragio provenientes de distintas circunscripciones consulares ya vienen siendo remitidas al país para su procesamiento por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Así lo confirmó el canciller Carlos Pareja Ríos quien indicó que el proceso electoral contó con coordinación entre las entidades del sistema electoral peruano y las oficinas consulares en el extranjero. En ese sentido, precisó que la organización permitió que los ciudadanos peruanos residentes fuera del país puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

Actas del exterior ingresan al sistema de conteo

El titular de Relaciones Exteriores señaló que la ONPE ya viene procesando las actas enviadas desde diversas circunscripciones fuera del territorio nacional. Además, explicó que el cómputo incluye un número importante de documentos remitidos desde consulados en diferentes países.

El ministro destacó el trabajo conjunto entre instituciones del sistema electoral. En ese contexto, incluyó la labor de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y las oficinas consulares.

“El proceso electoral se llevó a cabo con normalidad en los cinco continentes, gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las Oficinas Consulares”, expresó.

Llama a esperar resultados oficiales

El titular de Relaciones Exteriores exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a mantener la calma mientras continúa el conteo de votos. En ese sentido, pidió evitar interpretaciones anticipadas sobre los resultados de la segunda vuelta.

El ministro indicó que el proceso de cómputo sigue en desarrollo y que los resultados finales serán establecidos por las autoridades electorales competentes. Añadió que diversas misiones de observación internacional han seguido el desarrollo de la jornada.

“En tal sentido, el Gobierno exhorta a todos los actores, tanto nacionales como internacionales, a actuar con prudencia y responsabilidad mientras el proceso de cómputo continúa en curso”, instó.

El canciller precisó además que la ONPE continúa procesando las actas remitidas desde el exterior como parte del escrutinio oficial de la segunda elección presidencial.