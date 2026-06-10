El Gobierno designó a Jaime Moreno Eustaquio como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud, de acuerdo con una resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial El Peruano.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 023-2026-TR, que lo nombra representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud, función que conlleva el ejercicio de la presidencia ejecutiva de la institución.

¿Qué establece la norma?

La designación se sustenta en la Ley N.° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, que establece que el Consejo Directivo es el órgano encargado de definir la política institucional y supervisar su aplicación.

Este colegiado está integrado por representantes del Estado, empleadores y asegurados. Entre los representantes estatales, uno asume la presidencia ejecutiva de EsSalud.

Concluyen funciones de Luis Rosales Pereda

En una segunda resolución publicada en la misma edición de El Peruano, el Ejecutivo dispuso la conclusión de la designación de Luis Rosales Pereda como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 022-2026-TR.

Según la norma, el cese responde a la causal de pérdida de confianza de la autoridad proponente, contemplada en el Reglamento de la Ley de Creación de EsSalud.

Rosales Pereda había sido designado en el cargo a través de la Resolución Suprema N.° 006-2026-TR.

Resoluciones llevan firma del Ejecutivo

Ambas disposiciones cuentan con la firma del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy José María Solano González.

Con esta decisión, Jaime Moreno Eustaquio asume la conducción de EsSalud, una de las principales instituciones del sistema de salud peruano, encargada de brindar atención a millones de asegurados en todo el país.