El área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa realizó un informe por el cual se solicita el inicio de un procedimiento sancionador en contra del alcalde distrital de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, por vulnerar la neutralidad y participar de actos proselitistas.

En la denuncia presentada el 17 de julio, se adjuntaron seis videos en los que se aprecia a la autoridad de Cerro Colorado participando de actos proselitistas del movimiento regional Fuerza Arequipeña.

En uno de estos videos publicados en las redes sociales de Vera Paredes con el logo de Fuerza Arequipeña se habrían utilizado videos correspondientes a una actividad oficial de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, durante el inicio de una obra en la Asociación José Luis Bustamante y Rivero.

En otro de los medios audiovisuales del 11 de julio durante la actividad de presentación de candidaturas en el distrito de Alto Selva Alegre, Manuel Vera se encontraba en el estrado y durante su intervención realizó arengas a favor de la candidatura de Alfredo Zegarra Tejada al Gobierno Regional de Arequipa por el mismo movimiento regional.

“Podríamos inferir que la presunta intencionalidad del Sr. Manuel Enrique Vera Paredes, a través del uso de su imagen, nombre y voz, habría sido el realizar proselitismo político mediante el uso de distintos medios publicitarios que vienen difundiendo propaganda electoral en favor de su candidatura y el movimiento regional Fuerza Arequipeña”, refiere el informe.

Manuel vera Paredes solicitó licencia para el 14 de agosto y posteriormente su licencia sin goce de haber por un mes empezará el 4 de septiembre, un mes antes de las elecciones.