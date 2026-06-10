El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la comuna metropolitana ha reforzado las labores de vigilancia y seguimiento ante las convocatorias a movilizaciones ciudadanas previstas para los próximos días.

Mediante una publicación en redes sociales, el burgomaestre indicó que el municipio ha activado un estado de “alerta máxima” con el fin de resguardar la tranquilidad ciudadana y proteger los bienes históricos de Lima.

Lee aquí:TC ordena reincorporar a Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo tras anular sanción de la JNJ

“Estamos en alerta máxima para evitar violencia ante los anuncios de movilizaciones que, como era de esperarse, iban a suceder”, expresó.

Durante su pronunciamiento, Renzo Reggiardo indicó que se reforzará la seguridad en el Centro Histórico de Lima y advirtió que las infracciones contra el orden o el patrimonio serán castigadas conforme a la ley.

“Advierto que el Centro Histórico es intangible y que la irresponsabilidad de algunos se conocerá con el poder de la legalidad”, sostuvo.

El mensaje fue acompañado de imágenes del centro de monitoreo de la Municipalidad de Lima, donde se aprecia el seguimiento en tiempo real de diversos puntos de la ciudad a través de cámaras de videovigilancia.

La comuna limeña indicó que mantendrá el monitoreo constante de la situación y reiteró su compromiso de preservar el orden público y resguardar los espacios históricos de la ciudad.

#EnVivo



Renzo Reggiardo advierte que el Centro Histórico es “intangible” ante posibles movilizaciones: "Estamos en alerta máxima para evitar violencia ante los anuncios de movilizaciones que, como era de esperarse iban a suceder"



Mantente informado en la WEB ►… pic.twitter.com/1p4wnDgi3H — Canal N (@canalN_) June 10, 2026