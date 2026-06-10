El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, denunció que ciertos sectores intentarían influir en el resultado electoral mediante estrategias dilatorias, en un escenario en el que la ventaja de Keiko Fujimori se reduce progresivamente.

Tras participar en un evento de UNICEF en Miraflores, el candidato se detuvo a dialogar con la prensa sobre el avance del conteo de la ONPE, que ha acortado la brecha entre ambos contendores a menos de 5.000 votos.

Asimismo, Sánchez se refirió nuevamente a las declaraciones de Alfredo Torres, quien señaló que la proyección de su conteo rápido podría modificarse por el voto del extranjero en favor de Keiko Fujimori. Al respecto, el candidato sostuvo que ello le recordó lo ocurrido en el año 2000 y acusó a ciertos sectores de intentar revertir los resultados de la segunda vuelta.

“Me recuerda a los años 2000, donde exactamente el señor Alfredo Torres, luego de un conteo rápido, salió a decir que había un error. Me recuerda mucho a hace 26 años. Digo que es una casualidad de que haya una voluntad de muchos actores que quieren torcer un resultado democrático, de conteo institucional”, señaló.

El candidato de Juntos por el Perú consideró que estos hechos no son una coincidencia y que corresponderían a una estrategia para favorecer a Fuerza Popular, por lo que llamó a los entes electorales a intervenir y garantizar la transparencia en la etapa final del proceso.

“El pueblo sabe y toda la comunidad ve que hoy nuevamente un sector de la prensa me pone a mi como objetivo atacando las 24 horas del día ¿Es una casualidad? Juntos por el Perú se reafirma con esperanza, con optimismo, con fe, en ese respaldo popular de esa coalición democrática que quiere recuperar la democracia. Sentimos que es una victoria del pueblo que se ha afianzado democrática y pacíficamente”, agregó.

Posteriormente, Sánchez informó que ha solicitado una reunión con las autoridades electorales ante las presuntas irregularidades que, según afirmó, se vienen registrando tras la segunda vuelta de las elecciones generales.