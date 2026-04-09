El cuerpo del ciudadano venezolano Cleiber Silva (39), quien fue asesinado a balazos por un grupo de sicarios de la organización criminal denominada “Los Orientales” en el sector de Cerro Salaverry, en Socabaya, aun permanece internado en la morgue central de Arequipa.

Es precisamente la falta de un familiar directo en la ciudad el motivo por el cual aun permanece en una de las cámaras de refrigeración de la morgue.

Ayer, una conocida del extranjero indicó que Cleiber había llegado hace dos meses a Arequipa y no tenía a nadie, ya que toda su familia vive en la ciudad de Acarigua, estado de Portuguesa en Venezuela.

La mujer dijo que la intención de los deudos es que sea cremado y para ello deben enviar una autorización para que un tercero pueda retirar sus restos, sobre el atentado que le costó la vida, evitó realizar comentario alguno.