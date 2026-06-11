“Macarena: la mona traviesa y valiente” y “Un nuevo comienzo para Zuzú”, son los nuevos cuentos infantiles que la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Arequipa del SERFOR que presentaron para exponer la problemática de los animales de la selva.

La historia de una mona hallada desnutrida y atada a un palo bajo el intenso sol de Aplao, así como la de una guacamaya separada de su hábitat y vendida ilegalmente como mascota, se han convertido en herramientas educativas para sensibilizar a los estudiantes sobre la protección de la fauna silvestre en Arequipa.

La Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Arequipa del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) presentó los cuentos infantiles “Macarena: la mona traviesa y valiente” y “Un nuevo comienzo para Zuzú”, publicaciones que buscan acercar a los niños a la realidad que enfrentan cientos de animales víctimas del tráfico ilegal y la tenencia indebida.

Macarena y Zuzú inspiran nuevos cuentos para proteger los animales silvestres

Con estas dos nuevas obras, ya son cinco los cuentos infantiles publicados en Arequipa con mensajes orientados al cuidado de los animales silvestres y la conservación de sus ecosistemas.

Detrás de cada relato hay una historia real. Macarena es una mona que fue encontrada en una vivienda de Aplao, en el valle de Majes, provincia de Castilla. El animal permanecía atado a un palo y expuesto al sol durante largas horas. Cuando fue rescatada por especialistas del SERFOR presentaba signos de desnutrición y requería atención inmediata para su recuperación.

La historia de Zuzú también refleja una realidad frecuente en el tráfico de fauna. La guacamaya fue extraída de su entorno natural luego de que sus padres murieran. Tras ser capturada, fue transportada clandestinamente en jaulas y maletas. Posteriormente fue comercializada en un mercado y adquirida por una persona que la mantuvo encerrada. Durante ese tiempo sufrió problemas de alimentación y bienestar hasta que logró escapar.

Durante la presentación de los cuentos, los funcionarios del SERFOR recordaron que los animales silvestres pertenecen a su entorno natural y no deben ser criados como mascotas. Señalaron que la mejor forma de protegerlos es respetar su hábitat y evitar su compra o posesión.

Según el Serfor, durante el 2025 fueron recuperados 11 monos en la región Arequipa, aunque solo dos personas fueron sancionadas por estos casos. En lo que va de 2026 se han rescatado otros cinco ejemplares.

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Macarena y Zuzú inspiran nuevos cuentos para proteger los animales silvestres