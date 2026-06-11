Un nuevo caso de robo de vehículo ha generado preocupación en la provincia de Nasca, luego de que un conductor fuera presuntamente dopado por dos sujetos que habrían abordado su unidad simulando ser pasajeros para posteriormente apoderarse de su vehículo.

Delito en la zona

Según la información preliminar, el hecho ocurrió durante la madrugada del 10 de junio, aproximadamente a la 1:00 a.m., cuando dos individuos solicitaron un servicio de taxi desde el sector de Nueva Villa con dirección al centro de la ciudad de Nasca.

De acuerdo con el relato, durante el trayecto los pasajeros habrían empleado alguna sustancia para dejar inconsciente al conductor. El hombre aseguró no recordar lo ocurrido durante gran parte del recorrido y recién recuperó parcialmente la conciencia cuando se encontraba abandonado en el sector de Soysongo.

Tras dejar al conductor en la vía, los delincuentes escaparon llevándose el automóvil, un Daewoo Tico de color amarillo, placa V4M-428, cuyo paradero hasta el momento es desconocido.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO