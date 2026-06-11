Trueno, una de las figuras más representativas del hip hop en español, volverá a Lima el jueves 1 de octubre de 2026 para presentarse en Arena 1, en San Miguel, como parte de su gira internacional TURR4ZO World Tour.

El concierto marcará el reencuentro del artista argentino con sus seguidores peruanos y forma parte de una ruta que incluye presentaciones en Asia, Europa y América.

Entradas para Trueno en Lima

Las entradas estarán disponibles desde el lunes 15 de junio a las 10:00 a. m. a través de Joinnus. La venta incluirá descuentos exclusivos con tarjetas Interbank.

Los precios anunciados son:

Campo A: S/ 280 con 20% de descuento Interbank, S/ 297 con 15% de descuento Interbank y S/ 350 precio regular.Campo B: S/ 132 con 20% de descuento Interbank, S/ 140 con 15% de descuento Interbank y S/ 165 precio regular.

Una gira internacional para presentar “Turr4zo”

El TURR4ZO World Tour presentará en vivo el cuarto álbum de estudio de Trueno, un proyecto que mezcla hip hop con sonidos, samples y referencias vinculadas a la identidad argentina.

La gira contempla fechas en Londres, Japón, Nueva York, Ecuador, Perú, Chile, España, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, México y Argentina.

Ingreso de menores

La organización informó que podrán ingresar menores desde los 10 años, siempre acompañados por un adulto responsable.