Desde este jueves 9 de abril, miles de pensionistas del régimen administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrán cobrar sus pensiones correspondientes al mes de abril. Así lo informó el Banco de la Nación (BN).

Los depósitos se realizarán de forma progresiva, según la inicial del apellido paterno y el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

CRONOGRAMA

Letras A-C: jueves 9 de abril.

Letras D-L: viernes 10 de abril.

Letras M-Q: lunes 13 de abril.

Letras R-Z: martes 14 de abril.

Cabe mencionar que los cobros o realizar otras operaciones también se pueden llevar a cabo mediante canales alternos como cajeros automáticos, agentes BN, app móvil y banca por internet.

Asimismo, la entidad recordó a los usuarios no aceptar ayuda de desconocidos en los cajeros automáticos ni compartir su tarjeta o información personal con terceros, a fin de evitar robos o estafas.