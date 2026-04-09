Tras la publicación de Diario Correo Arequipa sobre la situación de Claudia Sánchez Rodríguez, quien denunció que no podía tramitar el acta de defunción de su hermana Sandra Alicia, debido a las largas filas en las afueras del Reniec de personas que intentan recoger su DNI. Dicha institución tomó cartas en el asunto para solucionar su problema.

En efecto, Claudia había mencionado que su hermana falleció hace un año en Inglaterra, pero recién esta semana pudieron traer, en una urna, sus cenizas, las mismas que querían colocar en un columbario que adquirieron en el cementerio Parque de la Esperanza.

Tras comunicaciones con el consulado británico, tenían que hacer algunos trámites en Reniec, pero grande fue su sorpresa cuando en la puerta, personal policial, le dijeron que por ahora estaban solo atendiendo la entrega de DNI.

TRÁMITE CORRECTO

Desde Reniec, nos indicaron que lograron comunicarse con Claudia y detallaron que no necesitaba el acta de defunción en dicha oficina, sino que el consulado británico requería el acta de matrimonio de la fallecida, quien había contraído nupcias en Perú antes de viajar a Europa.

Tras superar el inconveniente, se comprometieron para este 9 de abril a dar la documentación requerida por el consulado, quien a su vez deberá remitir el acta de defunción de Sandra Alicia.

FACILIDADES

Agregaron que es posible que haya existido una mala comunicación con el personal que está en la puerta de la oficina de Reniec. Si bien hay una gran cantidad de personas que llegaron para recoger su DNI, están atendiendo con normalidad la entrega de actas de defunción, nacimiento, matrimonio, entre otros.

A esto se suma que dichos requerimientos se pueden hacer desde la página web de Reniec. “Uno ingresa a la página, coloca los datos del solicitante, y aparecerá si el documento requerido está en Reniec; de ser así, se hace un pago por Pagalo.pe o Yape, entre otros, y se hace la descarga, y cada uno lo puede imprimir desde su casa u oficina. Todos estos documentos cuentan con un código QR, que le da su validez”, explicaron.