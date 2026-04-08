A pocos días de las elecciones del domingo 12 de abril, cientos de ciudadanos continúan formando extensas colas en los exteriores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) Arequipa. Algunos reportan esperas de hasta un día completo para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito indispensable para emitir su voto.

La situación generó malestar entre los usuarios. “Nosotros estamos desde ayer a las 09:00 horas, 24 horas aquí, hemos dormido”, se quejó Sonia Choque, quien permanece en la fila con la esperanza de obtener su documento antes de la jornada electoral. Las largas esperas se repiten alrededor de toda la sede central.

A ello se suma el reclamo por la lenta atención en ventanilla. “El avance es lento, hay pocas ventanillas y no se abastecen. Los que están en ventanilla que sean más activos; solo deben entregar, pero demoran bastante. Ayer dijeron que solo tres ventanillas estaban funcionando y hoy dijeron que habilitarían nueve y no vemos avance”, denunció el comerciante.

Ángel María Manrique, jefe de RENIEC en Arequipa, explicó ayer que desde hace dos semanas la institución enfrenta demoras en la impresión de los DNI, situación que generó la acumulación de miles de documentos pendientes. Esto ha provocado que numerosos ciudadanos se agolpen en los alrededores de la sede para recoger su identificación a contrarreloj.

Manrique informó que aún quedan cerca de 15 mil DNI por entregar. Ante la emergencia, la oficina decidió ampliar su horario de atención hasta la medianoche desde ayer, medida que también se aplicará este sábado 11 de abril a fin de evitar que más electores lleguen sin documento a las urnas.

Los ciudadanos que no cumplan con su deber cívico este domingo enfrentarán multas diferenciadas según el nivel de pobreza del distrito donde residen: 110 soles para distritos no pobres, 55 soles para los que sí lo son y 27.50 soles para zonas de pobreza extrema.

Asimismo, la sanción por no asistir como miembro de mesa o negarse a la instalación asciende a 275 soles.

Ciudadanos durmieron haciendo cola en Reniec Arequipa para recoger DNI. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Ciudadanos durmieron haciendo cola en Reniec Arequipa para recoger DNI. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)