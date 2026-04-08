Las labores escolares no serán suspendidas de manera general este 10 y 13 de abril en las instituciones educativas que fueron designadas como locales de votación para las elecciones generales del 12 de abril. La decisión quedará en manos de los directores de cada colegio.

Según el comunicado N.° 12-2026 de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, cada director deberá adoptar las medidas necesarias tanto para la recepción del material electoral de la ONPE como para garantizar la continuidad del servicio educativo.

Comunicado de la Gerencia de Educación de Arequipa

El documento precisa que no se contemplan clases virtuales para los días 10 y 13 de abril. En ese sentido, los directores evaluarán si corresponde o no suspender las clases presenciales, considerando principalmente el horario de llegada del material electoral a cada institución.

Fuentes de la Gerencia de Educación indicaron a Correo que se consideró situaciones como el hecho de que en la mayoría de los locales de votación en Arequipa la distribución de cédulas, ánforas y otros implementos se realizará el sábado 11 de abril, por lo que, en muchos casos, no sería necesario suspender las clases el viernes 10 y el lunes.

Oficio Múltiple del Minedu que exige el cumplimiento de las horas lectivas

Esta medida de dejar la decisión al criterio de cada director de colegio responde al Oficio Múltiple N.° 00014-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, el cual establece que las instituciones educativas deben “adoptar acciones organizativas y pedagógicas para asegurar la continuidad del servicio y el cumplimiento de las horas lectivas..."