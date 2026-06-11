La alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco desistió de realizar cambios en el directorio del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), luego de las protestas por pobladores de distintos distritos, quienes solicitaron que no se retrase la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y que se respeten los avances alcanzados en su elaboración.

La tensión se trasladó hasta la sesión de concejo municipal, donde decenas de ciudadanos interrumpieron el desarrollo de la reunión para expresar su rechazo a la propuesta de reestructurar el directorio del IMPLA. La protesta obligó a la alcaldesa a suspender temporalmente la sesión.

Los manifestantes mostraron su preocupación por las posibles consecuencias que un cambio en la dirección del instituto podría tener sobre el futuro del PDM, documento clave para definir el crecimiento urbano de Arequipa durante las próximas décadas. Entre sus demandas figura que los terrenos que actualmente ocupan puedan ser considerados dentro de la planificación metropolitana y que el instrumento urbanístico sea aprobado en el menor plazo posible.

Tras la accidentada jornada, la alcaldesa anunció que finalmente solo se someterá a aprobación la renuncia de la presidenta del directorio del IMPLA, Nelly Torres, quien había solicitado dejar el cargo en dos oportunidades. Con ello, quedó descartada la renovación de otros integrantes del directorio y el ingreso de nuevos profesionales, entre ellos Carlos Murillo, cuya eventual incorporación generó cuestionamientos debido a denuncias por violencia familiar.

La autoridad municipal también buscó despejar las dudas sobre el avance del Plan de Desarrollo Metropolitano. Explicó que la elaboración del documento está a cargo de un equipo técnico independiente del directorio del IMPLA, por lo que los cambios administrativos planteados no afectaban el trabajo especializado.

“El proceso no se ha paralizado”, sostuvo la alcaldesa al precisar que a la fecha se subsanan las 1,800 observaciones formuladas al documento.

Una vez culminada esa etapa, el PDM deberá recibir primero la aprobación del IMPLA y posteriormente ser sometido a votación del Concejo Provincial de Arequipa para su entrada en vigencia.

Según informó Oscco, citando a la gerente del IMPLA, Patricia Muñoz, la meta es que el Plan de Desarrollo Metropolitano quede aprobado hacia finales de julio.