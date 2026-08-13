El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en diversos distritos de Junín y Huancavelica debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados durante las últimas semanas, principalmente en viviendas e infraestructura educativa.

La medida fue oficializada el 12 de agosto mediante el Decreto Supremo N.° 115-2026-PCM, luego de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) determinara que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales involucrados había sido sobrepasada, por lo que se requiere la intervención del Gobierno Nacional.

Intervención del Gobierno Nacional

Durante los próximos 60 días, los gobiernos regionales de Junín y Huancavelica, junto con las municipalidades de las zonas comprendidas, deberán ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación, con el apoyo técnico y seguimiento del Indeci.

También participarán diversos ministerios, de acuerdo con las necesidades de cada localidad, para atender los daños ocasionados por los sismos y recuperar progresivamente los servicios e infraestructura afectados.

La norma establece que las acciones serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas.

Distritos comprendidos

En Huancavelica, la declaratoria alcanza a los distritos de Acobambilla, Manta, Vilca y Pazos, este último perteneciente a la provincia de Tayacaja.

En Junín, están comprendidos:

Provincia de Chupaca: Chupaca, San Juan de Jarpa y Yanacancha.

Chupaca, San Juan de Jarpa y Yanacancha. Provincia de Concepción: Chambará.

Chambará. Provincia de Huancayo: Carhuacallanga, Colca, Chacapampa, Chicche, Chongos Alto, Cullhuas, Huancán, Huasicancha y Pilcomayo.

La medida busca facilitar la atención de las familias damnificadas, la rehabilitación de las zonas afectadas y la recuperación de infraestructura dañada por los movimientos sísmicos