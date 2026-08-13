A pedido del público y en vista de la gran acogida a “Una Noche de Salsa 15″, el evento cambia de fecha y ahora se llevará a cabo el viernes 2 y sábado 3 de abril en el estadio San Marcos. La venta de entradas se encuentran en Teleticket con un 20% de descuento con cualquier medio de pago. Con este anuncio, el espectáculo salsero más importante del planeta deja su gran fecha estelar del sábado 27 de marzo del 2027, atendiendo el pedido de los asistentes, quienes buscan pasar la Semana Santa en compañía de la familia.

Para hacer este anuncio aún más espectacular, la cartelera oficial suma a una de las estrellas más grandes de la salsa internacional: Víctor Manuelle. El reconocido “Sonero de la Juventud” llega con sus grandes éxitos para hacer retumbar el Estadio San Marcos y unirse a una lista de estrellas que ya prometía hacer historia. El popular cantante compartirá escenario con verdaderas leyendas de la salsa como El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Adolescentes y Puerto Rican Power, agrupación que marcará su esperado debut en el festival.

En esta edición número 15, la organización ha preparado un show totalmente renovado. A diferencia de entregas anteriores, las grandes agrupaciones internacionales ofrecerán shows completos, garantizando mayor tiempo en escena para que los asistentes disfruten de cada éxito en una producción de nivel internacional.