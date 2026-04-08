Con el lema “Votar es tu poder de elegir”, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo un pasacalle en el Cercado de Arequipa para incentivar a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto de manera consciente e informada.

La actividad, que inició a las 8:30 de la mañana, partió desde la Plaza 15 de Agosto, recorrió la Plaza de Armas y continuó por las principales calles del Centro Histórico de Arequipa. En ella participaron representantes de los siete distritos electorales que conforman la ODPE Arequipa.

CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE MESA

La jefa de la ODPE Arequipa, Marina Milgaros Reyes, destacó que un elevado porcentaje de miembros de mesa se capacitaron en las dos jornadas.

Explicó que el 59.5 % fueron capacitados, superando la meta a nivel nacional. En Arequipa, más de 6 mil estuvieron en estas jornadas; sin embargo, instó a aquellos ciudadanos miembros de mesa que aún no participaron en las capacitaciones a cumplir con este deber.

“Pueden venir a capacitarse en todas las oficinas de los distritos o en el Cercado mismo. Lo pueden hacer hasta el sábado 11 de abril o de manera virtual”, indicó.

Por otro lado, la funcionaria precisó que las mesas de sufragio se aperturarán a las 7:00 a.m. y cerrarán a las 5:00 p.m. Asimismo, recordó que los ciudadanos mayores de 70 años están habilitados para votar.

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