La muerte no entiende de feriados ni de burocracia, pero el sistema administrativo y burocrático de algunas instituciones sí. Claudia Sánchez Rodríguez, sostiene entre sus manos no solo el dolor de una pérdida ocurrida hace casi un año, sino también una pequeña urna, que recorrió más de 10,000 kilómetros desde Inglaterra, con las cenizas de su hermana Sandra Alicia Sánchez Rodríguez quien no puede descansar en un cementerio de Arequipa, por culpa del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

Sucede que, tiene que tramitar una partida de defunción de su hermana aquí en Perú, pero grande fue su sorpresa cuando llegó a la sede central del Reniec y no quisieron atenderla.

“Llegué al Reniec y quise entrar por otro tramite que no era el DNI (renovación o duplicado) y un policía me dijo que espere una semana, que no darán certificados de defunción, es decir, nadie se puede morir en una semana, que no lo van a poder enterrar o sepultar”, dijo, entre lágrimas al ver que los restos de su hermana no pueden descansar aún, pues en el cementerio solicitaron el certificado de defunción peruano, porque el extranjero no lo consideran válido.

​DUELO POSTERGADO POR LA DISTANCIA

​Sandra Alicia falleció el 20 de julio de 2025 en Inglaterra, víctima de un cáncer en el cerebro. Su historia en el extranjero, según relata Claudia con voz entrecortada, estuvo marcada por la soledad y el abandono. “Mi hermana fue dejada en un hospicio para morir; ni siquiera pudo ver a su hijo autista antes de partir”, confiesa.

​Tras meses de espera, las cenizas de Sandra finalmente llegaron al Perú esta semana, aprovechando el corto periodo de vacaciones de su hermano, quien reside en Suiza. Lo que debía ser un ritual de cierre y paz para sus padres, dos adultos mayores que apenas pueden mencionar el nombre de su hija sin quebrarse, se ha convertido en un calvario administrativo.

​BUROCRACIA IMPIDE EL DESCANZO EN CEMENTERIO

​Al intentar proceder con la colocación de las cenizas en el columbario ya pagado y contratado en el cementerio Parque de la Esperanza, la familia se topó con el primer obstáculo: el certificado de defunción inglés no es válido para el cementerio si no cuenta con el visado del consulado.

​Buscando una solución inmediata ante la proximidad del viaje de retorno de su hermano, Claudia acudió a la sede de RENIEC, siguiendo las orientaciones del cónsul peruano en Inglaterra. La respuesta que recibió en la puerta fue, en sus propias palabras, digna de Ripley.

EN RENIEC AÚN FIGURA COMO VIVA

Al no registrar el fallecimiento, Sandra Alicia Sánchez Rodríguez figura legalmente como “viva” en el sistema electoral y civil peruano.

​“Estamos en plenas elecciones. Alguien podría usar su nombre, sacar préstamos o realizar trámites ilícitos. No solo pienso en mi caso, sino en todas las familias que pierdan a un ser querido estos días y se encuentren con las puertas cerradas”, advierte la mujer, quien teme que el tiempo se agote antes de que su hermano deba volver a Europa.

​Hoy, las cenizas de Sandra descansan sobre una mesa en la sala de su casa, mientras sus hermanos y padres esperan que la sensibilidad de las autoridades sea más fuerte que el rigor de un calendario de feriados. La “cristiana sepultura” no puede seguir esperando.

Sandra dejó su número telefónico, 959063796 esperando encontrar alguna respuesta de los funcionarios del Reniec yu otras entidades que puedan ayudarla en su trámite.