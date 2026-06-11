Cierre de la calle Fernández Dávila en Arequipa por mejoramiento

Los conductores que circulan por la calle Fernández Dávila deben usar rutas alternas durante las próximas semanas debido al inicio de las obras de mejoramiento de esta vía ubicada en el Cercado de Arequipa.

La maquinaria y obreros comenzaron a retirar la carpeta asfáltica deteriorada para dar paso a la renovación de más de 300 metros de pista. La intervención contempla la colocación de adoquines de alto tránsito, una medida con la que se busca mejorar las condiciones de circulación en una calle que soporta una constante carga vehicular.

Según la Municipalidad Provincial de Arequipa, la ejecución de la obra demandará una inversión de S/ 412 mil y se prolongará por 45 días calendario, tiempo durante el cual el tránsito en la zona se verá afectado de manera parcial.

Ante esta situación, los conductores deberán optar por vías alternas como la avenida Goyeneche y la calle Manuel Muñoz Najar para evitar la congestión y retrasos en sus desplazamientos.